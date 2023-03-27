Боксёр Бабанин назвал главную проблему любительского бокса в России
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Российский боксёр Максим Бабанин обозначил главную проблему любительского бокса в стране.
«Наверное, главная проблема нашего любительского бокса в кадрах, тренерах. Мало профессионалов, которые допускаются, например, к сборной России. Это моё мнение», — сказал Бабанин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Стоит отметить, что Бабанин сейчас занимает должность руководителя федерации бокса Волгоградской области.
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