Брэдли: Фьюри превратился в примадонну. Он никогда не хотел драться с Усиком

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался по поводу британца Тайсона Фьюри.

«Очевидно, что ответственность за срыв переговоров лежит на Фьюри. Все вопросы к нему. Он упал в моих глазах, превратился в диву, такую себе примадонну бокса. Он прекрасно понимает, что вышел на тот уровень, когда может заполнять болельщиками арены вне зависимости от уровня оппозиции.

Раньше я уже спрашивал его об этом, спрашивал о наследии. На это он мне ответил: «Да мне плевать на наследие. Меня интересуют только бабки. В топку наследие». Поэтому чисто моё мнение — он никогда и не хотел драться с Усиком. Совсем не хотел», — приводит слова Брэдли vRINGE.com.