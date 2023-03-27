Брэдли: Фьюри превратился в примадонну. Он никогда не хотел драться с Усиком
Поделиться
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался по поводу британца Тайсона Фьюри.
«Очевидно, что ответственность за срыв переговоров лежит на Фьюри. Все вопросы к нему. Он упал в моих глазах, превратился в диву, такую себе примадонну бокса. Он прекрасно понимает, что вышел на тот уровень, когда может заполнять болельщиками арены вне зависимости от уровня оппозиции.
Раньше я уже спрашивал его об этом, спрашивал о наследии. На это он мне ответил: «Да мне плевать на наследие. Меня интересуют только бабки. В топку наследие». Поэтому чисто моё мнение — он никогда и не хотел драться с Усиком. Совсем не хотел», — приводит слова Брэдли vRINGE.com.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:52
-
09:50
-
01:04
-
00:37
-
00:17
-
00:03
- 26 марта 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:53
-
22:07
-
21:57
-
21:05
-
20:57
-
19:55
-
19:41
-
18:59
-
18:48
-
17:54
-
17:37
-
16:58
-
15:56
-
15:30
-
14:24
-
14:04
-
13:48
-
13:26
-
12:54
-
12:19
Партнерский контент