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Индия выиграла общий зачёт женского чемпионата мира по боксу, Россия — третья

Национальная команда Индии выиграла общий зачёт женского чемпионата мира по боксу. У них четыре золотые медали.

Команда Китая заняла второе место с тремя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Российская команда находится на третьем месте с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями.

Чемпионкой в весовой категории до 70 кг стала 18-летняя Анастасия Демурчян, в финальном бою единогласным судейским решением победившая австралийку Фрэнсис Скотт.

Серебряным призёром в весовой категории до 63 кг стала Наталия Сычугова. В финальном матче она раздельным судейским решением уступила представительнице Китая Ян Ченджу.

Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевала Диана Пятак. В 1/2 финала соревнований россиянка проиграла марокканке Хадидже Марди.