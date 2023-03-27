«Я сломал лодыжку в первом раунде». Пимблетт — о своей спорной победе над Гордоном

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт высказался о своей победе в декабре прошлого года над Джаредом Гордоном в рамках UFC 282. Пимблетт клянется, что мог бы выступить гораздо лучше, если бы не травма лодыжки в первом раунде боя.
Когда я сказал врачам, что это произошло в первом раунде на первой минуте боя, они сказали: «О, ты закончил бой после этого?». Я сказал: «Нет, я провёл ещё два с половиной раунда». Они удивились: «Что? Ты должен был просто сесть на табурет и не продолжать бой».
Я сказал: «Вы с ума сошли? Вы думаете, что я какая-то дрянь?». Люди говорят: «О, Джаред Гордон так хорошо выступил». У него всё получилось только потому, что я получил травму лодыжки. А он просто ведёт себя как маленькая девочка, на каждом сайте интервью: «О, я выиграл тот бой, я выиграл тот бой». Ну, парень, Джо Солецки победил тебя, так что закрой свой рот», — приводит слова Пимблетта USA Today.
Напомним, в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) проходил турнир UFC 282, в рамках основного карда которого британец Пэдди Пимблетт встречался с американцем Джаредом Гордоном в лёгкой весовой категории. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пэдди Пимблетта единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28).
- 27 марта 2023
-
20:40
-
20:16
-
20:07
-
18:55
-
17:38
-
16:26
-
16:12
-
15:45
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:38
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:41
-
10:47
-
10:30
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
09:52
-
09:50
-
01:04
-
00:37
-
00:17
-
00:03
- 26 марта 2023
-
23:49
-
23:03
-
22:53
-
22:07
-
21:57