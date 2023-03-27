«Я сломал лодыжку в первом раунде». Пимблетт — о своей спорной победе над Гордоном

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт высказался о своей победе в декабре прошлого года над Джаредом Гордоном в рамках UFC 282. Пимблетт клянется, что мог бы выступить гораздо лучше, если бы не травма лодыжки в первом раунде боя.

Когда я сказал врачам, что это произошло в первом раунде на первой минуте боя, они сказали: «О, ты закончил бой после этого?». Я сказал: «Нет, я провёл ещё два с половиной раунда». Они удивились: «Что? Ты должен был просто сесть на табурет и не продолжать бой».

Я сказал: «Вы с ума сошли? Вы думаете, что я какая-то дрянь?». Люди говорят: «О, Джаред Гордон так хорошо выступил». У него всё получилось только потому, что я получил травму лодыжки. А он просто ведёт себя как маленькая девочка, на каждом сайте интервью: «О, я выиграл тот бой, я выиграл тот бой». Ну, парень, Джо Солецки победил тебя, так что закрой свой рот», — приводит слова Пимблетта USA Today.

Напомним, в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) проходил турнир UFC 282, в рамках основного карда которого британец Пэдди Пимблетт встречался с американцем Джаредом Гордоном в лёгкой весовой категории. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пэдди Пимблетта единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28).