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WBC и WBA могут свести двух чемпионов ради боя с Канело

Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса сообщил, что американский боец второго среднего веса (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) может сразиться с обладателем титула WBA Regular, кубинцем Дэвидом Морреллом (8-0, 7 KO).

«Президент WBA Хильберто Мендоса предложил провести поединок между обязательным претендентом WBC Дэвидом Бенавидесом и претендентом WBA Дэвидом Морреллом. Победитель этого боя бросит вызов Канело Альваресу», – написал в социальных сетях обозреватель Майкл Бенсон.

26-летний Дэвид Бенавидес является двукратным чемпионом мира во втором среднем весе. В настоящий момент боец удерживает временный титул WBC. Дэвиду Морреллу 25 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2019 года и уже в третьем бою сразился за временный титул WBA.