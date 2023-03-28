«Очки не мои». Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал совместное фото с Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым

«Неожиданно хороший кофе был, и очки не мои были», — написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах в октябре 2020 года с американцем Джастином Гэтжи и выиграл удушающим приёмом, в очередной раз защитив титул.

Всего у Нурмагомедова 29 побед в ММА и ни одного поражения. Не так давно стало известно, что Хабиб полностью покидает индустрию ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй.