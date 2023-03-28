Кори Сэндхаген обошёл Петра Яна в обновлённом рейтинге UFC

После турнира 26 марта в Сан-Антонио (США) в UFC обновили рейтинги бойцов. Стоит отметить, что американец Кори Сэндхаген, победивший представителя Эквадора Марлона Веру, поднялся на две строчки в дивизионе легчайшего веса. Он обошёл Петра Яна и самого Веру и теперь занимает третью строчку. Его соперник, напротив, потерял две позиции и теперь идёт пятым.

Все результаты турнира UFC on ESPN 43:

Кори Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением (48-47, 50-45, 49-46).

Холли Холм победила Яну Куницкую-Сантос единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).

Нэйт Ландвер победил Остина Линго удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 4:11).

Мэйси Барбер победила Андреа Ли раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).

Бой Алекс Перес vs Манел Капе отменён по медицинским причинам.

Альберт Дураев победил Чиди Нджокуани раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Даниэль Пинеда победил Такера Лутца удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 2, 2:50).

Лукас Александр победил Стивена Питерсона единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Тревин Джайлс победил Престона Парсонса раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29).

Си-Джей Вергара победил Даниэла да Силву техническим нокаутом (раунд 2, 4:04).

Виктор Альтамирано победил Винисиуса Сальвадора единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).