«Русские мужики будут диктовать, что делать дальше». Хрюнов — про А. Емельяненко и Дацика

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу влияния Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика на смешанные единоборства в России.

«Один человек из США написал мне: кто контролирует или имеет на борту Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика, тот контролирует мировые единоборства. Я думаю, это всё вырвется, как океан. Сейчас новое время, русские мужики будут диктовать, что делать дальше», — сказал Хрюнов на пресс-конференции.

Напомним, боксёрский поединок Дацика и Емельяненко состоялся в сентябре 2022 года и завершился уже через 13 секунд после начала – Емельяненко был нокаутирован левым боковым.