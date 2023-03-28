«Коля Валуев реально отдыхает». Дацик назвал самый важный поединок в карьере
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Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик рассказал, какой бой для него был самым важным в карьере.
«Почему это самый большой бой в моей карьере? Кевин не самый большой. Вот когда я дрался против Бигфута, даже до подбородка не доставал. Там Коля Валуев реально отдыхает. Не считаю Кевина Джонсона самым важным именем в моей карьере», — сказал Дацик на пресс-конференции.
Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.
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