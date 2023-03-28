«Чемпион по вызову полиции». Хорхе Масвидаль жёстко высказался о Колби Ковингтоне

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль в очередной раз высказался о Колби Ковингтоне.

«Я люблю Дану Уайта, но он много чего говорит. Истина одна — кто сделает больше шума во время боя, кто продаст больше PPV и кого хотят видеть фанаты, тот и получит титульный бой. Кроме того, чемпионы всегда сами решали, что будут делать. Ну а Колби разве что чемпион по вызову полиции. Я просто продолжу заниматься своим делом. Я выйду и разобью лицо Гилберту Бёрнсу, затем Леон Эдвардс назовёт моё имя, и мы подерёмся за титул. Колби может взять тайм-аут, пока я не вызову его», — приводит слова Масвидаля MMAFighting.

Ранее Дана Уайт сообщил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.