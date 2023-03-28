UFC опубликовал постер турнира, на котором выступит Павлович

23 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222, главным событием которого станет поединок в тяжёлой весовой категории между российским бойцом Сергеем Павловичем и американцем Кёртисом Блэйдсом.

Павлович располагается на третьем месте в рейтинге UFC, Блэйдс — на четвёртом.

UFC опубликовал официальный постер турнира.

Сергей Павлович vs Кёртис Блэйдс

В своём последнем поединке в декабре прошлого года Сергей Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу в первом раунде. Кёртис Блэйдс в июле выиграл у Тома Аспиналла, который получил травму в первом раунде.

Стоит отметить, что на турнире UFC 285 Сергей Павлович страховал поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе.