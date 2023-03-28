UFC опубликовал постер турнира, на котором выступит Павлович

23 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 222, главным событием которого станет поединок в тяжёлой весовой категории между российским бойцом Сергеем Павловичем и американцем Кёртисом Блэйдсом.
Павлович располагается на третьем месте в рейтинге UFC, Блэйдс — на четвёртом.
UFC опубликовал официальный постер турнира.
Сергей Павлович vs Кёртис Блэйдс
В своём последнем поединке в декабре прошлого года Сергей Павлович нокаутировал австралийца Тая Туивасу в первом раунде. Кёртис Блэйдс в июле выиграл у Тома Аспиналла, который получил травму в первом раунде.
Стоит отметить, что на турнире UFC 285 Сергей Павлович страховал поединок между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом за титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе.
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