Ермеков: Павлович сильнее Джонса на руках. Если он попадёт — то попадёт, может уронить

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков поделился мнением о потенциальном поединке россиянина Сергея Павловича с американцем Джоном Джонсом.
«Борьбу Павлович не даст Джонсу, но здесь определяющим фактором может стать работа ногами. Джонс отлично работает ногами, это может сыграть большую роль. А так на руках сильнее Павлович, и мощи у него хватает, чтобы досрочно выиграть. Сергей – природный тяжеловес. Если он попадёт – то попадёт, может уронить», — сказал Ермеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Джон Джонс на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Следующий бой американец проведёт со Стипе Миочичем.
Сергей Павлович в апреле встретится с Кёртисом Блэйдсом.
- 22 марта 2023
-
11:35
-
11:16
-
10:56
-
10:41
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:47
-
09:38
-
09:23
-
00:32
- 21 марта 2023
-
23:57
-
23:45
-
22:57
-
21:27
-
21:12
-
21:00
-
20:57
-
19:57
-
19:25
-
18:37
-
18:20
-
17:43
-
17:23
-
16:55
-
16:12
-
16:02
-
15:53
-
15:39
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
14:22
-
14:18
-
14:11