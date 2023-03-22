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Ермеков: Павлович сильнее Джонса на руках. Если он попадёт — то попадёт, может уронить

Ермеков: Павлович сильнее Джонса на руках. Если он попадёт — то попадёт, может уронить
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Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков поделился мнением о потенциальном поединке россиянина Сергея Павловича с американцем Джоном Джонсом.

«Борьбу Павлович не даст Джонсу, но здесь определяющим фактором может стать работа ногами. Джонс отлично работает ногами, это может сыграть большую роль. А так на руках сильнее Павлович, и мощи у него хватает, чтобы досрочно выиграть. Сергей – природный тяжеловес. Если он попадёт – то попадёт, может уронить», — сказал Ермеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Джон Джонс на турнире UFC 285 выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Следующий бой американец проведёт со Стипе Миочичем.

Сергей Павлович в апреле встретится с Кёртисом Блэйдсом.

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