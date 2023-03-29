Промоутер Тайсона Фьюри категорически опроверг факт переговоров с Энтони Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, опроверг информацию о том, что его компания недавно вела переговоры с американцем Энтони Джошуа.
Ранее ещё один промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что Джордж Уоррен, сын Фрэнка, позвонил ему и предварительно договорился с ним о контракте на бой Фьюри — Джошуа.
«Это был 30-секундный разговор. Джордж позвонил Хирну и спросил: «Что это все значит?» Он ответил, что не знал об этом. Я просто говорю вам то, что он сказал. Джордж сказал, что это был менее чем 30-секундный разговор, и мы даже не обсуждали это с Тайсоном.
Я действительно раздражён, потому что этого 100% не было. «Контракты будут подписаны на следующей неделе», это абсолютная чушь. Именно из-за этого начинается вся эта ерунда, социальные сети убивают некоторые бои из-за уровня ожиданий. Я не хочу вести переговоры через социальные сети. Это стало частью краха боя с Усиком», — приводит слова Уоррена talkSPORT.
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