Промоутер Тайсона Фьюри категорически опроверг факт переговоров с Энтони Джошуа

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, опроверг информацию о том, что его компания недавно вела переговоры с американцем Энтони Джошуа.

Ранее ещё один промоутер Эдди Хирн рассказал о том, что Джордж Уоррен, сын Фрэнка, позвонил ему и предварительно договорился с ним о контракте на бой Фьюри — Джошуа.

«Это был 30-секундный разговор. Джордж позвонил Хирну и спросил: «Что это все значит?» Он ответил, что не знал об этом. Я просто говорю вам то, что он сказал. Джордж сказал, что это был менее чем 30-секундный разговор, и мы даже не обсуждали это с Тайсоном.

Я действительно раздражён, потому что этого 100% не было. «Контракты будут подписаны на следующей неделе», это абсолютная чушь. Именно из-за этого начинается вся эта ерунда, социальные сети убивают некоторые бои из-за уровня ожиданий. Я не хочу вести переговоры через социальные сети. Это стало частью краха боя с Усиком», — приводит слова Уоррена talkSPORT.