Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу противостояния между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.
«Хорхе — сломленный человек. Он уже не тот боец после того, как я его уничтожил. Очевидно, что он прошёл через сильный эмоциональный спад. Он употреблял разные вещества, которые разлагали его мозг и тело. Это лёгкая победа для Гилберта.
Гилберт — хороший парень, семейный парень. Он не Колби Ковингтон, поэтому он не получит титульный бой за победу над Масвидалем. Но дело в том, что он будет на расстоянии одного или двух боёв после того, как победит его», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.
Ранее Дана Уайт сообщил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
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