Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса

Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу противостояния между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.

«Хорхе — сломленный человек. Он уже не тот боец после того, как я его уничтожил. Очевидно, что он прошёл через сильный эмоциональный спад. Он употреблял разные вещества, которые разлагали его мозг и тело. Это лёгкая победа для Гилберта.

Гилберт — хороший парень, семейный парень. Он не Колби Ковингтон, поэтому он не получит титульный бой за победу над Масвидалем. Но дело в том, что он будет на расстоянии одного или двух боёв после того, как победит его», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.

Ранее Дана Уайт сообщил, что Колби Ковингтон станет следующим соперником Леона Эдвардса в поединке за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Материалы по теме
«Тебя избил карлик». Самый болтливый боец UFC по делу высмеял Махачева?
«Тебя избил карлик». Самый болтливый боец UFC по делу высмеял Махачева?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023