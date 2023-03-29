Молдавский: первая мысль после поражения от Васселла — «лучше бы я сдох»
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Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский рассказал об ощущениях после поражения от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 292 в марте.
Молдавский проиграл Васселлу техническим нокаутом в первом раунде.
«С чем могу сравнить поражение? Да со смертью. Первое ощущение после проигранного боя — лучше бы я сдох. Как бы это ни звучало, но типа такого. Тем более в бою, который ты точно должен был выигрывать. Чем тяжело это поражение — у меня таких ни разу не было. В любительских ММА я проиграл один раз Магомеду Анкалаеву раздельным решением — один судья отдал мне. С Бейдером хоть и единогласное решение, но тоже могли мне отдать. А тут не прикопаешься», — цитирует Молдавского «Матч ТВ».
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