Бёрнс: Ковингтон должен был драться с Чимаевым и Рахмоновым, но он слишком умён для этого
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о том, что Колби Ковингтон может провести титульный поединок в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.
«Прошёл почти год с его боя с Масвидалем. В итоге у него сейчас две победы и два поражения в четырёх поединках. Я помню, что после того как Хамзат Чимаев провалил весогонку и выиграл у Холланда, говорили про его бой с Ковингтоном, но я не знаю, почему этого не произошло. Потом говорили, что соперником Колби станет Шавкат Рахмонов, но и этот бой не состоялся, потому что Ковингтон слишком умён. А теперь он появился из ниоткуда и претендует на титул», — цитирует Бёрнса MMAJunkie.
В активе Колби Ковингтона 17 побед в 20 боях. Следующий поединок он может провести с Леоном Эдвардсом.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2023
-
20:33
-
20:18
-
19:52
-
19:21
-
18:57
-
18:46
-
18:29
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
16:31
-
16:22
-
16:08
-
16:06
-
15:43
-
15:41
-
15:04
-
14:57
-
14:57
-
14:52
-
13:42
-
13:33
-
12:52
-
12:43
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:28
-
10:06
-
09:59
-
09:53
-
00:18
- 28 марта 2023
-
23:25
-
22:35
-
21:51
Партнерский контент