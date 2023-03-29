Бёрнс: Ковингтон должен был драться с Чимаевым и Рахмоновым, но он слишком умён для этого

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о том, что Колби Ковингтон может провести титульный поединок в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом.

«Прошёл почти год с его боя с Масвидалем. В итоге у него сейчас две победы и два поражения в четырёх поединках. Я помню, что после того как Хамзат Чимаев провалил весогонку и выиграл у Холланда, говорили про его бой с Ковингтоном, но я не знаю, почему этого не произошло. Потом говорили, что соперником Колби станет Шавкат Рахмонов, но и этот бой не состоялся, потому что Ковингтон слишком умён. А теперь он появился из ниоткуда и претендует на титул», — цитирует Бёрнса MMAJunkie.

В активе Колби Ковингтона 17 побед в 20 боях. Следующий поединок он может провести с Леоном Эдвардсом.