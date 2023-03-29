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Бенеил Дариуш назвал лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий

Бенеил Дариуш назвал лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, заявил, что считает Джона Джонса лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Вы и без UFC можете сами определять лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий. Ну вот почему, например, лучший не Леон Эдвардс? Камару Усман был королём рейтинга pound-for-pound, а затем Эдвардс дважды выиграл у него. Не понимаю, как работает этот рейтинг. Для меня первый номер — Джон Джонс, а кто идёт следом за ним — мне всё равно», — сказал Дариуш в интервью Helen Yee Sports.

Джон Джонс в марте этого года вернулся в октагон впервые с февраля 2020 года и завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, выиграв у Сириля Гана.

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