Франклин: я собираюсь нокаутировать Энтони Джошуа
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Американский боксёр Джермейн Франклин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Говорят, сейчас карьера Джошуа на кону, но для меня в этом поединке на кону стоит абсолютно всё. Может быть, они смотрят на меня как на проходного соперника, но в этом случае их ждёт большой сюрприз. Пришло время отнестись ко мне серьёзно. Это мой новый рассвет. Пришло время заявить о себе. Я хочу нокаутировать Джошуа, это моя цель в бою с ним», — приводит слова Франклина BoxingScene.
Поединок Энтони Джошуа и Джермейна Франклина пройдёт 1 апреля.
Франклин в последнем поединке проиграл Диллиану Уайту решением большинства судей. Джошуа проиграл в последнем бою Александру Усику раздельным решением судей.
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