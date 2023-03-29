Франклин: я собираюсь нокаутировать Энтони Джошуа

Американский боксёр Джермейн Франклин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Говорят, сейчас карьера Джошуа на кону, но для меня в этом поединке на кону стоит абсолютно всё. Может быть, они смотрят на меня как на проходного соперника, но в этом случае их ждёт большой сюрприз. Пришло время отнестись ко мне серьёзно. Это мой новый рассвет. Пришло время заявить о себе. Я хочу нокаутировать Джошуа, это моя цель в бою с ним», — приводит слова Франклина BoxingScene.

Поединок Энтони Джошуа и Джермейна Франклина пройдёт 1 апреля.

Франклин в последнем поединке проиграл Диллиану Уайту решением большинства судей. Джошуа проиграл в последнем бою Александру Усику раздельным решением судей.