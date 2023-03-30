Топурия встретится с Эмметом на турнире UFC в июне

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия, проживающий в Испании, встретится с американцем Джошем Эмметтом на турнире в Лас-Вегасе, который состоится 17 июня. Бой станет главным событием вечера.

Свой последний поединок Илия Топурия провёл на турнире UFC 282 в декабре прошлого года, выиграв удушающим приёмом во втором раунде у американского бойца Брайса Митчелла. До этого Топурия нокаутировал британца Джея Герберта в марте 2022 года на UFC Fight Night 204.

Всего на счету Топурии 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

Эмметт за карьеру потерпел три поражения и одержал 18 побед.

Боец UFC Илия Топурия нокаутировал посетителя в испанском баре: