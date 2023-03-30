«Других вариантов для меня просто нет». Гэтжи назвал потенциальных соперников

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи высказался по поводу своего следующего потенциального соперника.
«Пока я не начинал переговоры с промоушеном. Все заняты, у них турниры каждую неделю, шоу всегда продолжается. Но я думаю, что очевидной опцией является схватка с Дастином Порье.
Не знаю, когда, но здесь всё весьма очевидно, учитывая, что Оливейра уже дерётся с Дариушем, а победитель в конце года сразится с Махачевым. Думаю, я встречусь либо с Порье, либо с тем, кто проиграет в бою Оливейра – Дариуш. Мне кажется, других вариантов для меня просто нет», — приводит слова Гэтжи ESPN.
В соглавном событии турнира UFC 286, который состоялся в Лондоне 18 марта, Джастин Гэтжи выиграл у Рафаэля Физиева. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Гэтжи. Для Гэтжи эта победа стала 24-й в профессиональной карьере. Что касается Физиева, то он потерпел второе поражение в 14 поединках.
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