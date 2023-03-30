Бывший боец UFC: Пётр Ян против Марлона Веры — это идеальный бой

Бывший боец UFC, а ныне комментатор Bellator и аналитик, американец Джош Томпсон высказался по поводу возможного поединка между Петром Яном и Марлоном Верой.
«Пётр Ян и Марлон Вера — это отличный бой. Это, наверное, тот бой, который нужно организовать. Они оба должны оправиться от поражений. В UFC должны дать победу одному из своих бойцов из первой десятки, убедиться, что один из них останется в рейтинге. Это идеальный матч-ап, потому что Пётр не собирается с ним бороться. Он может угрожать тейкдауном, ловя ваши удары, чтобы оказаться сверху и провести несколько приёмов, как это было с Жозе Альдо, но в первую очередь он ориентирован на бокс и будет готов зарубиться.
Проблема, которая есть у обоих — медленный старт, так что это должен быть пятираундовый бой. А может и нет. Может быть, это должен быть трёхраундовый бой. Нужно сказать им: вы оба, парни, одни из лучших в мире в этой весовой категории, но вы оба начинаете медленно. Я должен напомнить вам, что это трёхраундовый бой. Один из вас будет собираться до десятого раунда. Возможно, после поражения вы уже не попадёте в десятку лучших», — приводит слова Томпсона Middle Easy.
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