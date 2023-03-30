Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон прошли процедуру взвешивания

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и американский боксёр Кевин Джонсон прошли процедуру взвешивания перед поединком. Дацик оказался тяжелее своего оппонента — 122,5 кг против 114,8 кг.

Поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который начнётся 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Напомним, для Вячеслава Дацика это будет уже второй поединок за шесть дней. 25 марта российский боец выиграл у Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.