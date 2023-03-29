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Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон, где и во сколько смотреть прямую онлайн-трансляцию поединка, когда бой по правилам бокса

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Дацика и Джонсона? Легенда бокса остановит Тарзана
Роман Дёмин
Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон, когда смотреть бой
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Вячеслав проведёт второй поединок за шесть дней!

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Дацик – Джонсон

31 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится очередной «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера по правилам профессионального бокса сойдутся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Россиянин проводит второй поединок за шесть дней. 25 марта Рыжий Тарзан в блестящем стиле победил Джеронимо «Мондрагона» дос Сантоса. Американец является легендой бокса, а в его послужном списке значились поединки с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой и Энтони Джошуа.

Когда бой Дацик — Джонсон

  • Начало турнира — в 19:00 мск.
  • Основной кард стартует в 23:00.
  • Главный поединок вечера стартует около полуночи.

Где смотреть прямую трансляцию боя Дацик – Джонсон

Прямую трансляцию основного карда турнира можно будет посмотреть на телевизионном канале РЕН ТВ. Он покажет четыре поединка, в том числе главный бой вечера Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон.

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Основной кард

  • Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон;
  • Павел Шульский — Данило Сузарт;
  • Артём Сусленков — Эбенезер Теттех;
  • Николай Данилов — Евгений Орлов.

Предварительный кард

Поединки предварительного карда будут анонсированы перед турниром.

Материалы о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Дацик – Джонсон

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Прогноз на бой Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон

Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин.

«Очень опытный боксёр, вот что можно сказать. Очень хороший, по-любому. У него хорошая защита, длинные руки, хороший удар. Я вообще прогнозы не даю никогда. Джонсон – сильный и хороший боксёр. Вячеслав — тоже молодец. Он напористый, в хорошей форме. В какой форме Джонсон – пока не знаю. Но бой будет интересный», – сказал Поветкин на пресс-конференции перед боем.

Также прогноз на бой дал экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев, который верит в соотечественника.

«Дацик, я думаю, ушатает, если только Джонсон не превратит всё это в долгое дело. Но долгих раундов там нет, этот бой долго не продлится. В принципе, долгих раундов не предвидится по договору, поэтому вариант один: выигрывает Дацик решением судей или досрочно», – цитирует Валуева РЕН ТВ.

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