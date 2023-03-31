Уайлдер: выбрал бы Усика в качестве следующего соперника

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер заявил, что в качестве следующего соперника сделал бы выбор в пользу украинца Александра Усика, если бы у него была такая возможность.
«Если бы я мог выбирать, то выбрал бы Усика. Всё просто, ведь он — чемпион. Была бы возможность, сразу же принял бы бой за все его титулы. Но у меня много крутых вариантов, можно организовать несколько крутых боёв. Так что нас ждёт светлое будущее», — сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.
Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112).
Уайлдер в последнем бою встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда.
На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь:
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