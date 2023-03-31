А. Емельяненко высказался о ближайших соперниках, назвав первого на очереди
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о потенциальных соперниках. По его словам, ему не важно, с кем драться в следующем поединке.
«Первый, кто на очереди – это Кокляев. Он вызвался взять реванш. Реванши намного интереснее, чем просто бои. Он готовится под меня, изучает. Он уже дрался со мной, знает мои сильные и слабые стороны. Боб Сапп тоже хочет со мной подраться, очень большой американский боец. Монсон хочет со мной подраться. Мне без разницы, кого бить.
Как только мы подпишем контракт, я сразу начну готовиться под оппонента. Пока что делаю ОФП», — сказал Емельяненко в эфире РЕН ТВ.
Российский боец Александр Емельяненко провёл тренировку с шейхом:
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