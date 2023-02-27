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Александр Емельяненко — Джефф Монсон, третий бой, следующий соперник Емельяненко

Наш ответ трилогии Фьюри — Уайлдер! Старый Монсон снова получит в нос от Емельяненко?
Роман Дёмин
Александр Емельяненко — Джефф Монсон
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Джефф — один из немногих, кого ещё может побить брат Фёдора.

Великий Фёдор Емельяненко завершил карьеру, а вот его младший брат продолжает выступать. К сожалению, после того как Александр снова попался в состоянии алкогольного опьянения, ему никак не могут подобрать соперника. Задача действительно непростая: в последнем бою Емельяненко-младшего побил даже Святослав Коваленко, поэтому новую оппозицию ветерану следует подбирать осторожно. И вот появилась информация, что Александр может подраться с Джеффом Монсоном. Таким образом, Россия получит свою трилогию!

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Да, такую трилогию нельзя даже теоретически сравнивать с легендарным противостоянием Тайсон ФьюриДеонтей Уайлдер или другими великими трилогиями. Емельяненко давно превратился в бойца поп-ММА, да ещё и не лучшего. Возраст вкупе с алкогольными приключениями превратили некогда устрашающего тяжеловеса в желанную добычу для многих молодых спортсменов. Александр разучился защищаться, ему не хватает рефлексов и скорости, а удар не сносит даже средневесов.

Про Монсона в качестве действительно опасного бойца и говорить нечего. Наш соотечественник, проходящий процедуру отказа от гражданства США, давно выступает только на морально-волевых качествах. Джеффу 52 года, а его список травм устрашает — восемь десятков проведённых боёв измотают даже самого крепкого парня. В таком возрасте практически никто не выступает, а Снеговик упрямо продолжает карьеру — и сильно получает по голове.

Кстати, год назад именно Емельяненко серьёзно избил Монсона, взяв на голых кулаках реванш за старое поражение по правилам ММА. Бывшему американцу тогда серьёзно разбили нос, зато Джефф простоял все три раунда и даже неплохо потрепал Александра, пусть и уступил судейским решением. Но в третьем бою у Монсона не будет шансов, что сейчас максимально важно для Емельяненко. Брату Последнего Императора нужна победа, чтобы восстановить уверенность в себе — Снеговик отлично подойдёт.

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