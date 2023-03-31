Турнир UFC пройдёт в Шарлотт впервые с 2018 года

Американский промоушен UFC объявил место проведения турнира серии Fight Night. Спортивное шоу должно состояться 13 мая. Как информирует пресс-служба лиги, турнир примет город Шарлотт – штат Северная Каролина (США).

Промоушен Даны не проводил турниров в этом городе с 2018 года. Официально в UFC пока не объявляли, кто выступит в главном событии спортивного мероприятия. Предполагается, что в нём сразятся полутяжеловесы Энтони Смит (США) и Джонни Уокер (Бразилия). Об участии в турнире бойцов из Российской Федерации сведений пока также нет.

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Ранее президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможности проведения турниров UFC в Мексике.