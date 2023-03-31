«Эту тему для себя пока закрыл». Гаджиев – о возможном поединке Минеева

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке с участием Владимира Минеева. По словам Гаджиева, речи на данный момент об этом не идёт.

«Он домой уже приезжал, в увольнение или отпуск, как это называется. На три дня. И уже обратно поехал. Более длительного пребывания дома у него пока не ожидается. И пока речи о его выступлении на самом деле не идёт. Я вообще эту тему для себя пока закрыл. А когда он вернётся, я к этой теме вернусь. Нужно будет это дело отличным поединком отметить.

Ни лично, ни по видеосвязи встретиться не получилось. По телефону общались. Думаю, с точки зрения спорта он находится в далёкой от кондиции форме. А так, в любом случае военная служба предполагает определённое количество физической нагрузки. Она предполагает режим, диету. Люди там обычно находятся в неплохой форме. Но одно дело, общая физическая форма, а другое – кондиции для выступлений. Думаю, что после возвращения ещё месяца два придётся в себя приходить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: