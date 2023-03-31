Онлайн-трансляция боя Дацик — Джонсон начнётся примерно в 00:00 мск

Сегодня, 31 марта, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном поединке которого сразятся россиянин Вячеслав Дацик и представитель США Кевин Джонсон. Бой пройдёт по правилам профессионального бокса.
Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Основной кард стартует примерно в 23:00 мск, а главный бой спортивного мероприятия может начаться около полуночи. Трансляция основного карда турнира, включая главный поединок вечера, пройдёт на телевизионном канале «РЕН ТВ». «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Напомним, для Вячеслава это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта россиянин одержал победу в поединке с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом по правилам кикбоксинга.
Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.
Из тюрьмы — на трон поп-MMA! Тернистый путь Дацика:
- 31 марта 2023
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:24
-
11:53
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
09:55
-
09:36
-
09:28
-
08:00
-
01:01
-
00:41
-
00:02
- 30 марта 2023
-
23:45
-
23:28
-
22:59
-
22:45
-
22:14
-
21:35
-
20:58
-
20:16