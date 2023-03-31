Онлайн-трансляция боя Дацик — Джонсон начнётся примерно в 00:00 мск

Сегодня, 31 марта, в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном поединке которого сразятся россиянин Вячеслав Дацик и представитель США Кевин Джонсон. Бой пройдёт по правилам профессионального бокса.

Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени. Основной кард стартует примерно в 23:00 мск, а главный бой спортивного мероприятия может начаться около полуночи. Трансляция основного карда турнира, включая главный поединок вечера, пройдёт на телевизионном канале «РЕН ТВ». «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Напомним, для Вячеслава это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта россиянин одержал победу в поединке с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом по правилам кикбоксинга.

Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.

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