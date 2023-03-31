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Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, кто фаворит, Бойцовский клуб РЕН ТВ

Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон: россиянин — не Кличко, поэтому шансов нет? LIVE
Александр Фролов
Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон
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Рыжебородый нокаутёр проведёт второй бой за неделю!

Сегодня, 31 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон, поединок пройдёт по правилам бокса. Для россиянина схватка станет второй за неделю, ранее Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса на турнире Ural FC. Американец Джонсон — знаменитый боксёр, за карьеру успевший встретиться с такими звёздами как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и Энтони Джошуа.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Дацик — Джонсон Где смотреть прямую трансляцию боя Дацик – Джонсон Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон, когда начало
Live Александр Фролов

Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Дацик — Джонсон

  • Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон;
  • Павел Шульский — Данило Сузарт;
  • Артём Сусленков — Эбенезер Теттех;
  • Николай Данилов — Евгений Орлов.
09:18 Александр Фролов

Джонсон не верит, что его могут нокаутировать

«Дацик обещает устроить мне нокаут? Может, он чего-то обкурился? Похоже, что так. У него такое состояние, ну, вы понимаете. Мы говорим не про табак», – сказал Джонсон на пресс-конференции

09:17 Александр Фролов

Где смотреть прямую трансляцию боя Дацик – Джонсон

Прямую трансляцию основного карда турнира можно будет посмотреть на телевизионном канале РЕН ТВ. Он покажет четыре поединка, в том числе главный бой вечера Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон.

09:17 Александр Фролов

Дацик дрался всего шесть дней назад!

Меньше недели назад Дацик в Самаре провёл поединок по правилам кикбоксинга со знаменитым Мондрагоном. Россиянин быстро вырубил бразильца, собрал вещи — и полетел в Москву на новый поединок! Хватит ли 43-летнему Вячеславу силёнок на ещё один бой?

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09:16 Александр Фролов

Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон, когда начало

  • Начало турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» — в 19:00 мск.
  • Основной кард стартует в 23:00.
  • Главный поединок вечера стартует около полуночи.
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