Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон: россиянин — не Кличко, поэтому шансов нет? LIVE

Сегодня, 31 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон, поединок пройдёт по правилам бокса. Для россиянина схватка станет второй за неделю, ранее Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса на турнире Ural FC. Американец Джонсон — знаменитый боксёр, за карьеру успевший встретиться с такими звёздами как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и Энтони Джошуа.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.