Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон: россиянин — не Кличко, поэтому шансов нет? LIVE

Сегодня, 31 марта, в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон, поединок пройдёт по правилам бокса. Для россиянина схватка станет второй за неделю, ранее Дацик нокаутировал Джеронимо Дос Сантоса на турнире Ural FC. Американец Джонсон — знаменитый боксёр, за карьеру успевший встретиться с такими звёздами как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и Энтони Джошуа.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Основной кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Дацик — Джонсон
- Вячеслав Дацик — Кевин Джонсон;
- Павел Шульский — Данило Сузарт;
- Артём Сусленков — Эбенезер Теттех;
- Николай Данилов — Евгений Орлов.
Джонсон не верит, что его могут нокаутировать
«Дацик обещает устроить мне нокаут? Может, он чего-то обкурился? Похоже, что так. У него такое состояние, ну, вы понимаете. Мы говорим не про табак», – сказал Джонсон на пресс-конференции
Где смотреть прямую трансляцию боя Дацик – Джонсон
Прямую трансляцию основного карда турнира можно будет посмотреть на телевизионном канале РЕН ТВ. Он покажет четыре поединка, в том числе главный бой вечера Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон.
Дацик дрался всего шесть дней назад!
Меньше недели назад Дацик в Самаре провёл поединок по правилам кикбоксинга со знаменитым Мондрагоном. Россиянин быстро вырубил бразильца, собрал вещи — и полетел в Москву на новый поединок! Хватит ли 43-летнему Вячеславу силёнок на ещё один бой?
Вячеслав Дацик – Кевин Джонсон, когда начало
- Начало турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» — в 19:00 мск.
- Основной кард стартует в 23:00.
- Главный поединок вечера стартует около полуночи.
- 31 марта 2023
-
08:00
-
01:01
-
00:41
-
00:02
- 30 марта 2023
-
23:45
-
23:28
-
22:59
-
22:45
-
22:14
-
21:35
-
20:58
-
20:16
-
20:02
-
19:40
-
18:56
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:38
-
16:21
-
16:17
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
13:58
-
13:37
-
13:19
-
12:43
-
12:32
-
11:56
-
11:50
-
10:48
-
10:27