Дэвин Хэйни не стал снимать очки во время дуэли взглядов с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе, американский непобеждённый боксёр Дэвин Хэйни провёл первую дуэль взглядов со звёздным украинцем, экс-обладателем титулов в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.

Хэйни не стал снимать солнцезащитные очки во время стердауна. Стоит отметить, что предыдущий соперник Ломаченко Джэмейн Ортис тоже был в очках на дуэли взглядов, но позже снял их после претензий.

Хэйни и Ломаченко

Поединок Дэвина Хэйни с Василием Ломаченко пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе.

Василий Ломаченко свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Джэмейна Ортиса. Всего у украинца 17 побед и два поражения в профессиональной карьере.

Хэйни выиграл все 29 поединков в профессиональном ринге. В последнем бою Дэвин выиграл единогласным решением у Джорджа Камбососа.