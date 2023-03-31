Дэвин Хэйни не стал снимать очки во время дуэли взглядов с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе, американский непобеждённый боксёр Дэвин Хэйни провёл первую дуэль взглядов со звёздным украинцем, экс-обладателем титулов в трёх весовых категориях Василием Ломаченко.
Хэйни не стал снимать солнцезащитные очки во время стердауна. Стоит отметить, что предыдущий соперник Ломаченко Джэмейн Ортис тоже был в очках на дуэли взглядов, но позже снял их после претензий.
Хэйни и Ломаченко
Поединок Дэвина Хэйни с Василием Ломаченко пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе.
Василий Ломаченко свой последний поединок провёл в октябре прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Джэмейна Ортиса. Всего у украинца 17 побед и два поражения в профессиональной карьере.
Хэйни выиграл все 29 поединков в профессиональном ринге. В последнем бою Дэвин выиграл единогласным решением у Джорджа Камбососа.
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