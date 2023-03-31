Бёрнс: единственное, что может Макгрегор в полусреднем весе — сделать соперника богаче

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс высказался о желании экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора выступать в полусредней весовой категории.

«Единственное, что может сделать Конор Макгрегор в полусреднем весе — сделать соперника богаче. Надеюсь, этим соперником стану я. Кем бы ты ни был, ты знаешь, что этот бой принесёт тебе много денег, но не станет конкурентным. Макгрегор может быть очень опасен, когда он сосредоточен на тренировках и не пьёт алкоголь, но только в лёгком весе. В полусредней весовой категории всё иначе. Мы тут весим по 90 килограммов, и он думает, что может спрыгнуть со своей яхты, а потом побить меня? Такого не случится», — приводит слова Бёрнса MMAFighting.

Конор Макгрегор должен провести бой с Майклом Чендлером в полусреднем весе.