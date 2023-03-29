«Чтобы всех обмануть, Конор даже уходил из спорта». Дариуш обвинил Макгрегора во лжи!

Конор Макгрегор продолжает работать со своей командой в рамках нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter, который будет показан с 30 мая по 15 августа. А ещё он активно высказывается относительно своего возвращения в UFC. Ирландец постоянно говорит о готовности вновь ворваться в клетку и избить любого соперника. Вот только никаких реальных действий для этого Ноториус не предпринимает.
Конора продолжают обвинять в жульничестве со всех сторон. А теперь за дело взялись и ведущие представители дивизиона, в котором раньше выступал Макгрегор. Бенеил Дариуш вновь поднял вопрос о том, что ирландец водит всех за нос: «Думаю, Макгрегор жульничает. Если ты хочешь вылечить ногу после перелома и принимать для этого какие-то гормоны роста, ты можешь получить терапевтическое исключение от USADA. Что бы ты ни употреблял, нужно это решать с антидопинговым агентством. А то, что мы наблюдаем, просто чушь.
Они говорят, что не будут проверять его на допинг из-за ноги. А его должны проверять и потом уже сказать о терапевтическом исключении. Но это не случай Макгрегора. Он, чтобы всех обмануть, даже уходил из спорта. Недавно в USADA сказали, что человек должен провести шесть чистых месяцев и две проверки, но это просто чушь».
Слова Бенеила вряд ли далеки от истины. А Конор продолжает развлекаться и получать удовольствие от жизни. Медийная активность Макгрегора позволяет ему постоянно оставаться в центре внимания. Но от реального возвращения в UFC он дальше, чем когда-либо. Да и зачем ирландцу проводить какие-то поединки (ближайший в лучшем случае возможен только в октябре), получать по лицу от бойцов, которые находятся в отличном тонусе. Вместо этого Конор может выкачивать миллионы от The Ultimate Fighter и Даны Уайта, а также сниматься в голливудских фильмах.
Есть ещё одно косвенное доказательство, что Конор морочит голову лиге и фанатам. В его контракте прописан бой с Майклом Чендлером. Речь уже идёт о полусреднем весе. И Макгрегор продолжает кичиться тем, что неустанно набирает мышечную массу. Объёмы и срок, за который он получил их, вызывают у специалистов массу вопросов. И все они вертятся вокруг допинга.
Последние высказывания ирландца можно трактовать однозначно. Он заявил, что обойдётся «двумя-тремя» пробирками. Что с USADA договорятся. Даже 15-летний юниор-мажор никогда в жизни подобного бы не произнёс. Кем бы в этой жизни ни был его отец. Так вот, «отец» Конора в лице Даны Уайта в последний раз пришёл в бешенство от вопроса про Макгрегора и USADA. И эта реакция красноречиво говорит нам о том, что вернуться Мак сможет куда угодно, но только не в UFC.
- 29 марта 2023
-
13:42
-
13:33
-
12:52
-
12:43
-
11:25
-
11:01
-
10:33
-
10:28
-
10:06
-
09:59
-
09:53
-
00:18
- 28 марта 2023
-
23:25
-
22:35
-
21:51
-
21:13
-
20:48
-
20:21
-
19:32
-
19:18
-
18:40
-
18:32
-
18:10
-
17:55
-
17:34
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
16:31
-
15:09
-
15:07
-
15:06
-
15:03
-
15:01
-
15:00