Экс-чемпион UFC примет участие в турнире по пощёчинам

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Тим Сильвия примет участие в турнире по пощёчинам SlapFIGHT 25, который пройдёт в Оклахома-Сити 22 апреля.

Стоит отметить, что данный турнир не относится к лиге PowerSlap, организатором которой является президент UFC Дана Уайт. Соперником Сильвии станет спортсмен по прозвищу Бульдозер.

В активе 47-летнего Тима Сильвии 31 победа и 10 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Последний раз в рамках UFC Сильвия выходил в октагон в 2008 году и проиграл удушающим приёмом в третьем раунде Антониу Ногейре.

После этого Сильвия выступал в других промоушенах, а последний бой в ММА он провёл в 2013 году в рамках AMC Fight Nights, где проиграл единогласным решением судей Руслану Магомедову.