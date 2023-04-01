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Арум заявил, что в Саудовской Аравии Усику предлагали втрое больше за бой с Фьюри

Арум заявил, что в Саудовской Аравии Усику предлагали втрое больше за бой с Фьюри
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Президент компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) должен был заработать около $ 20 млн за бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, если бы он состоялся 29 апреля на стадионе «Уэмбли».

При этом, если бы поединок прошёл в Саудовской Аравии, как планировалось изначально, Усику обещали в три раза больше — $ 60 млн. Однако когда речь пошла о проведении поединка в Англии, сумма сократилась.

Арум заявил, что это стало одной из причин отмены поединка.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Однако поединок сорвался, так как стороны не договорились об условиях контракта.

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