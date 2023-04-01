Владимир Токов нокаутировал Лэнса Гибсона на Bellator 293

Российский боец смешанных единоборств Владимир Токов одержал победу над канадским спортсменом Лэнсом Гибсоном на турнире Bellator 293.

Бой завершился уже на 62-й секунде. Токов отпраздновал победу нокаутом.

Токов одержал восьмую победу в смешанных единоборствах при двух поражениях. Эта победа позволила Токову закрыть поражение от Джей-Джея Уилсона, которео он потерпел в октябре прошлого года.

Для Лэнса Гибсона это поражение стало первым в восьми боях в профессиональной карьере — семь поединков до этого он выиграл.

В главном событии турнира Марсело Голм и Даниэль Джеймс встретятся в рамках претендентского поединка в тяжёлом весе. В соглавном бою состоится другой претендентский поединок в женском полулегком дивизионе между Кэт Зингано и Лиа Маккорт.