«Не понимаю, почему бойцы не хотят делать историю». Льюис осудил Усика и Фьюри

Легендарный британский боксёр Леннокс Льюис раскритиковал Тайсона Фьюри и Александра Усика за то, что бойцы не сумели договориться о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
«Не понимание это поколение, эту культуру. Как такое может быть, что у бойцов нет голода и они не хотят творить историю? Деньги? На кону всегда стоят огромные суммы. Денег будет больше, чем они смогут потратить за всю жизнь. Думаю, они пытаются устроить бой в декабре. Но нельзя забывать, что, если неверно разыграть имеющиеся карты, можно остаться с носом», — написал Льюис на своей странице в социальных сетях.
Ранее промоутер Усика сообщил, что именно сторона украинского боксёра приняла решение выйти из переговоров из-за требований Тайсона Фьюри. Бой планировали провести 29 апреля в Лондоне.
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