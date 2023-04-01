Сехудо объяснил, что должен сделать Адесанья, чтобы выиграть у Перейры
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.
«У Адесаньи очень противоречивая борьба. Очень и очень противоречивая. Он действительно умеет подниматься из партера, когда его переводят соперники, но что делать, когда твой соперник лучше тебя в ударной технике? Каков будет твой план? Неужели ты всерьёз настроен перебить парня, который тебя трижды побил? Исраэль, обрати внимание на мои слова и поверь в свою борьбу. Если ты сделаешь это, то выйдешь на другой уровень», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.
Бой Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля на турнире UFC 287.
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