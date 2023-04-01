Мокаев бросил вызов бывшему претенденту на титул UFC Пересу

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к бывшему претенденту на титул в наилегчайшем весе UFC американцу Алексу Пересу.
«Этот парень — шестой номер в моём дивизионе. И я уверен, что это ненормально. Алекс Перес, я могу в ускоренном порядке отправить тебя на пенсию — просто дай мне знать, когда бы ты хотел туда отправиться», — написал Мокаев.
Напомним, бой Алекса Переса с ангольским бойцом Манелом Капе, который должен был пройти 26 марта в рамках UFC Fight Night в Сан-Антонио, был отменён. Это уже 12-й отменённый поединок с участием американца за последние 3,5 года.
В своём последнем бою 18 марта Мокаев одержал победу удушающим приёмом над бразильцем Джафелом Фильо на турнире UFC 286, который прошёл в Лондоне. Однако Фильо намерен подать апелляцию на результат боя. Причиной послужил эпизод в третьем раунде, когда Фильо поймал Мокаева на болевой приём. По мнению бразильца, его соперник постучал в знак сдачи, чего не заметил рефери.
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