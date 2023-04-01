Леннокс Льюис назвал лучшего действующего супертяжеловеса в мире

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне член Зала славы, легендарный британец Леннокс Льюис назвал, по его мнению, лучшего действующего бойца «королевского» дивизиона.

«У меня нет своей пятёрки лучших супертяжеловесов. Фьюри лучший на данный момент, таково моё мнение», – написал Льюис в социальных сетях.

Ранее Льюис осудил Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика за срыв их поединка, планировавшегося на 29 апреля. Напомним, команды бойцов не смогли согласовать финансовые условия. Позже промоутер Фьюри, Фрэнк Уоррен, заявил, что встреча бойцов может состояться в июле, если обязательный претендент на титул Усика, британец Даниэль Дюбуа, согласится взять отступные.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: