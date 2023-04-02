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Тони Беллью: Усик сводит Дюбуа в школу

Тони Беллью: Усик сводит Дюбуа в школу
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Экс-чемпион мира и действующий обозреватель бокса британец Тони Беллью высказался о возможном бое чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) против обязательного претендента британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

«Он сводит Дюбуа в школу. Конечно, Даниэлю необходимо пользоваться этой возможностью – на кону три титула. Но этот юноша всё ещё изучает этот спорт. Он ещё сырой, у него молоко на губах не обсохло. Как звали того парня, с которым он дрался в прошлый раз? Кевин Лерена. С ним Дюбуа действительно был поражён и падал. Я смотрел это сражение.

Усик – не такой сокрушительный панчер, но я скажу вам, что он ударит и заставит дважды подумать. Он очень точен, у него лучшая работа ног, которую вы когда-либо видели. А его углы и распределение ударов просто невероятны», — приводит слова Беллью Boxing Social.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий

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