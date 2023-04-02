Жозе Альдо: Нганну выстрелил себе в ногу, уйдя из UFC

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из американского промоушена.
«Думаю, Нганну этим решением выстрелил себе в ногу. У него было всё, чтобы подписать отличный контракт. Самый выгодный в тяжёлом весе, но желание подраться в боксе… Люди видят, что верхушка боксёрской пирамиды получает большие зарплаты, но забывают, сколько получает нижняя часть. Думаю, зарплаты в UFC выше, чем в боксе», — приводит слова Альдо MMAFighting.
Фрэнсис Нганну покинул UFC в январе свободным агентом и освободил титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Франко-камерунский боец неоднократно заявлял о желании выступить в профессиональном боксе, после чего вернуться в ММА.
- 2 апреля 2023
-
11:51
-
10:58
-
09:28
-
09:13
-
08:12
-
08:02
-
02:27
-
02:09
-
01:30
-
01:11
-
00:40
-
00:24
-
00:12
- 1 апреля 2023
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:21
-
21:51
-
21:36
-
21:17
-
20:49
-
19:59
-
19:46
-
18:56
-
18:35
-
17:52
-
17:21
-
16:24
-
15:56
-
15:29
-
14:48
-
14:28
-
13:51
-
13:20
-
12:39