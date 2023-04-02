Жозе Альдо: Нганну выстрелил себе в ногу, уйдя из UFC

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо прокомментировал уход Фрэнсиса Нганну из американского промоушена.

«Думаю, Нганну этим решением выстрелил себе в ногу. У него было всё, чтобы подписать отличный контракт. Самый выгодный в тяжёлом весе, но желание подраться в боксе… Люди видят, что верхушка боксёрской пирамиды получает большие зарплаты, но забывают, сколько получает нижняя часть. Думаю, зарплаты в UFC выше, чем в боксе», — приводит слова Альдо MMAFighting.

Фрэнсис Нганну покинул UFC в январе свободным агентом и освободил титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Франко-камерунский боец неоднократно заявлял о желании выступить в профессиональном боксе, после чего вернуться в ММА.