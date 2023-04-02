Определился чемпион WBO в полулёгком весе
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Сегодня, 2 апреля, в Талсе (США) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
В главном бою за вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) сразились бывший чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), британец Айзек Догбо (24-2, 15 KO), и кубинец Робейси Рамирес (11-1, 7 KO).
Поединок завершился победой Рамиреса единогласным судейским решением (118-109, 119-108, 117-110).
Робейси Рамиресу 29 лет. Боец является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) и 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В августе 2019 года он дебютировал на профессиональном ринге, проиграв в первом же бою. Прошедший чемпионский поединок стал первым в карьере для кубинца.
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