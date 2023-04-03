Валентина Шевченко оставила прогноз на бой Перейры и Адесаньи

Бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о предстоящем поединке-реванше между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и представителем Бразилии Алексом Перейрой. В их первом бою, который состоялся на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
«Я абсолютно согласна, что Алекс провёл потрясающий поединок и одержал победу тогда, когда ему это было нужно. Это было что-то вроде «сейчас или никогда». Безусловно, он очень хороший боец, но, как мне кажется, Исраэль приспособится к его стилю. Я по-прежнему считают, что у Исраэля есть преимущество. Я так считала перед первым их боем и сейчас придерживаюсь того же мнения», – сказала Шевченко на канале James Lynch в YouTube.
Реванш между Адесаньей и Перейрой состоится в ночь с 8 на 9 апреля мск на турнире UFC 287.
Алекс Перейра готовится к титульному поединку:
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