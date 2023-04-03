«Можешь даже принять стероиды». Стивенс принял вызов Макгрегора на боксёрский бой

Американский ветеран ММА Джереми Стивенс отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Ранее Макгрегор заявил о желании побоксировать с ним.
«Мы и чёрт его знает, кто такой, должны побоксировать», — говорил Конор.
«Твои хрупкие кости готовы? Назови место и время. Ты можешь даже принять стероиды, ведь в последних раундах у тебя подкашиваются ноги», — написал Стивенс на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.
Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:
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