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Александр Усик прокомментировал срыв поединка с Тайсоном Фьюри

Александр Усик прокомментировал срыв поединка с Тайсоном Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал срыв поединка с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри, который, как ожидалось, должен был состояться 29 апреля в Лондоне.

«Мы расписываем тренировки, организуем бой, договариваемся о дате, но план, который у нас есть, меняется. Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошёл на выгодные для всех условия.

Я считаю, что поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не 29 апреля. Я проделал большую работу во время подготовки: улучшил свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде и задержке дыхания. И я, если серьёзно, очень рад вернуться домой», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу «Київський торт».

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