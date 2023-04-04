Эдди Хирн критично оценил шансы Фрэнсиса Нганну в боксе

Британский промоутер Эдди Хирн высказал мнение, что франко-камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну едва ли сможет дать конкурентный поединок профессиональным рейтинговым боксёрам.

«Обладая навыками Фрэнсиса Нганну в боксе, нельзя будет выйти на ринг и соревноваться с профессионалами. Речь не только об Энтони Джошуа, но и о любом другом из топ-20 бойцов тяжёлого веса. При этом Фрэнсис всё-таки может отправить соперника в нокаут.

Так что не имеет значения, будет ли он драться с Энтони Джошуа или с Тайсоном Фьюри. Фьюри — ужасный соперник для Фрэнсиса, потому что будет просто играть с ним. Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джермейн Франклин — у него нет шансов против этих парней. Единственное, ему будет нужно действовать агрессивно и пытаться их подловить», — сказал Хирн на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: