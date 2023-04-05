Джейк Пол объявил об отношениях с голландской конькобежкой Юттой Лердам

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, официально подтвердил отношения со звёздной голландской конькобежкой Юттой Лердам. Пол опубликовал совместные фотографии со спортсменкой, сопроводив их комментарием:

«Теперь я голландец».

Фото: из личного архива Джейка Пола

Фото: из личного архива Джейка Пола

24-летняя Ютта Лердам является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года на дистанции 1000 м. Голландка также шесть раз становилась чемпионкой мира и четырежды поднималась на высшую ступень чемпионатов Европы.

Напомним, в своём последнем бою по правилам профессионального бокса Пол уступил раздельным судейским решением британцу Томми Фьюри, брату чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: