Джейк Пол объявил об отношениях с голландской конькобежкой Юттой Лердам

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в боксёрском ринге, официально подтвердил отношения со звёздной голландской конькобежкой Юттой Лердам. Пол опубликовал совместные фотографии со спортсменкой, сопроводив их комментарием:
«Теперь я голландец».
Фото: из личного архива Джейка Пола
Фото: из личного архива Джейка Пола
24-летняя Ютта Лердам является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года на дистанции 1000 м. Голландка также шесть раз становилась чемпионкой мира и четырежды поднималась на высшую ступень чемпионатов Европы.
Напомним, в своём последнем бою по правилам профессионального бокса Пол уступил раздельным судейским решением британцу Томми Фьюри, брату чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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