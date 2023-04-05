«Он пьёт всё чаще». Известный тренер обвинил Сауля Альвареса в пьянстве

Хосе Бенавидес, тренер и отец Дэвида Бенавидеса, заявил, что в последнее время прославленный мексиканский боксёр Сауль Альварес всё чаще и чаще употребляет алкоголь.
«Дэвид сильнее Канело. Сауль в профессионалах с 16 лет. Это значит, что его организм измотан бесконечными боями, травмами и тренировочными лагерями. Раньше он был очень дисциплинированным, жёстко работал в зале, но сейчас пьёт всё чаще. Раньше вы не увидели бы Канело пьяным, но теперь всё иначе», — сказал Хосе на канале FightHype.com в YouTube.
Напомним, в последнем бою Альварес встречался с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113) одержал Сауль.
Канело показал последствия операции после боя с Головкиным:
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