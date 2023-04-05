Анатолий Токов и Александр Шаблий улучшили позиции в обновлённом рейтинге Bellator
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Американский промоушен Bellator обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли во всех весовых категориях. В частности, россиянин Анатолий Токов, выступающий в среднем весе, поднялся на одну позицию, и теперь занимает третье место.
Александр Шаблий также улучшил своё положение, поднявшись на одну строчку. В рейтинге бойцов, выступающих в лёгкой весовой категории, он теперь первый. Выше только другой россиянин – чемпион Усман Нурмагомедов.
В общей сложности Токов провёл 34 боя в смешанных единоборствах, одержав в них 31 победу и потерпев три поражения. Шаблий в смешанных единоборствах провёл 26 поединков, добившись побед в 23 из них (12 нокаутом), а в трёх потерпев поражения.
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